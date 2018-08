Muyters laat potentieel van Vlaams kweekvlees onderzoeken

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) laat onderzoeken of het kweken van vlees een toekomst heeft in Vlaanderen. “We mogen de boot niet missen”, benadrukt de voedingsindustrie zaterdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De minister gelooft in het potentieel van de nieuwe technologie en heeft een studie besteld. Die moet in kaart brengen wat er al bestaat, wat de expertise is in Vlaanderen en op basis waarvan men vlees kan ontwikkelen dat Vlamingen ook echt willen kopen.

Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, is blij met het initiatief. “Het is nu dat we op de kar moeten springen. Wij willen klaarstaan om marktleider te worden”, zegt woordvoerder Nicholas Courant. De ontwikkeling van vleesalternatieven mag evenwel geen pleidooi zijn tegen vlees. Fevia vertegenwoordigt immers ook de vleesindustrie. “We beseffen dat de vleesconsumptie iets te hoog ligt, en dat een deel van de consumenten zijn verbruik wil verminderen”, aldus Courant. “Daar wordt vandaag dan ook al aan gewerkt: er zijn vleesbedrijven die ook vegetarische opties aanbieden, maar het moet een en-enverhaal blijven.”