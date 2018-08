Gezin met jong kind uit puin van ingestorte brug gehaald: dodentol van ramp in Genua loopt op

De Italiaanse reddingsdiensten hebben zaterdagochtend nog drie dodelijke slachtoffers onder het puin van de ingestorte brug in Genua gehaald. Het gaat om een man, vrouw en hun 9-jarige kind.

Het gezin werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt in hun wagen. Het voertuig was verpletterd door een brokstuk van de ingestorte Morandi-brug.

Het officiële dodentol loopt daarmee naar 41, hoewel verschillende bronnen andere cijfers noemen. Zo sprak hoofdaanklager Francesco Cozzi donderdag al van 42 dodelijke slachtoffers .

Vermisten

Lokale autoriteiten brachten het aantal officieel vermisten na het incident terug naar twee. De zoektocht naar die twee resterende vermisten gaat onverminderd door. De reddingsdiensten richten zich daarbij vooral op twee locaties: bij een ingestorte pilaar op de oever en een stuk spoorlijn waar een twintig meter lang deel van het wegdek terechtkwam.

Staatsbegrafenis

Vandaag staat alleszins in het teken van de staatsbegrafenis van verschillende slachtoffers, in aanwezigheid van de hoogste politieke verantwoordelijken van het land. De familie van liefst 17 slachtoffers koos echter voor een begrafenis in de private sfeer, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren. Ze hebben laten weten niet aanwezig te willen zijn op de plechtigheden vandaag. Vrijdag werden die eerste slachtoffers al begraven.

Foto: AP