Man rijdt voetganger dood en pleegt vluchtmisdrijf, maar wordt na tweede ongeval opgepakt

Jabbeke - In het West-Vlaamse Snellegem heeft een automobilist afgelopen nacht een voetganger aangereden. Het slachtoffer, een transmigrant, overleefde het ongeval niet. De dader pleegde een vluchtmisdrijf, maar is inmiddels opgepakt. Hij legde een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde omstreeks 01.00 uur vannacht op het kruispunt van de Gistelsteenweg met de Kerkeweg in Snellegem. Het slachtoffer wandelde daar naast de weg. De wagen nam een flauwe bocht en reed daarbij de transmigrant aan. Voor de man kon geen hulp meer baten.

De aanrijder stopte niet en pleegde vluchtmisdrijf. Maar de bestuurder had vijfhonderd meter verder een nieuw ongeval, dit keer enkel met stoffelijke schade. Het slachtoffer van het tweede incident achtervolgde de bestuurder tot hij stopte. De politie kon de man uiteindelijk arresteren.

Alcohol

De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies 1,16 promille. Het parket van Brugge bevestigt dat de bestuurder werd verhoord. Hij blijft voorlopig gearresteerd. Zondag zal de onderzoeksrechter beslissen of de man verder aangehouden blijft.

In Jabbeke worden de laatste tijd wel vaker transmigranten aangetroffen. Ze houden zich er schuil in een nabijgelegen bos. ‘s Nachts proberen ze de oversteek naar Engeland te maken door in een vrachtwagen te klimmen op de snelwegparking in Jabbeke.