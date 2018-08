Dit zag de trucker toen hij op het nippertje kon stoppen op ingestorte brug

De vrachtwagenchauffeur die op het nippertje kon stoppen voor hij in de gapende afgrond stortte in de Italiaanse stad Genua, is volgens een woordvoerder van supermarktketen Basko “getekend” door de ramp die hij meemaakte. Beelden die op sociale media circuleren, tonen het angstaanjagende tafereel dat de man zag toen hij op de ingestorte brug stond.

“Hij heeft succesvol enkele testen afgelegd die erop wijzen dat hij in goede gezondheid verkeert”, aldus de woordvoerder in de Franse krant le Parisien. “Maar hij is getekend door wat er zich heeft afgespeeld.” De vrachtwagen van de chauffeur die op enkele centimeters van de rand kon stoppen, werd een symbool van de dramatische ramp waarbij nu al 41 dodelijke slachtoffers werden geteld en tientallen anderen gewond raakten.

Het is nog steeds onduidelijk waarom de Morandi-brug plots instortte, maar de Italiaanse regering startte vrijdag een procedure op om de licentie van de snelwegbeheerder in te trekken.