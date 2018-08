“Ergste overstroming in een eeuw” kostte al aan honderden mensen het leven in India Video: Reuters

Een zuidelijke deelstaat van India is de voorbije dagen getroffen door “de ergste overstromingen” die het land in meer dan honderd jaar troffen. De hevige regenval heeft al een honderden mensen het leven gekost en nog talloze anderen moesten werden geëvacueerd en naar tijdelijke kampen worden gebracht. De overheid zette bootjes en helikopters in om gestrande landgenoten te redden. Het ziet er echter naar uit dat het zal blijven regenen in de regio en dit weekend worden nog hevige buien verwacht.

De moessonregens begonnen al in juni in India, maar afgelopen dagen zwollen de buien aan en liep het aantal dodelijke slachtoffers in de Indiase deelstaat Kerela dramatisch op. Minstens 324 mensen kwamen door de dodelijke overstromingen: volgens de lokale overheid werden veel van hen bedolven onder puin dat werd meegesleurd door modderstromen.

Meer dan 200.000 moesten hun huis verlaten en werden per boot of helikopter naar kampen gebracht, waar ze tijdelijk zullen moeten wonen. De Indiase overheid vraagt de inwoners van de getroffen gebieden om bevelen tot evacuatie onmiddellijk op te volgen. Eerste minister Modi ging ter plaatse om de overstroomde regio te bekijken vanuit de lucht en de schade die de moessonregens veroorzaakte, te bekijken.

Niet enkel de aanhoudende regen zorgt voor ellende, men is ook bezorgd over de gezondheidssituatie als het weer droger wordt: het stilstaand water is de perfecte broedplaats voor dodelijke ziektes.