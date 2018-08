Belgische steward van Ryanair sprak zich uit over werkomstandigheden en dat kost hem mogelijk zijn baan: “Als ze me ontslaan stap ik naar de rechter”

Sarkis Simonjan was één van de Ryanairwerknemers die staakten vanwege de werkomstandigheden bij de lagekostenmaatschappij. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s heeft de Belgische steward er geen moeite mee de problemen publiekelijk aan te kaarten. Maar dat heeft hem mogelijk zijn baan gekost.

Eind vorige maand legde het cabinepersoneel van Ryanair het werk neer om te protesteren tegen de werkomstandigheden. Onder hen ook Sarkis, die in verschillende media de problemen zonder schroom aankaartte. Ryanair vraagt heel veel van zijn (cabine)personeel, maar de werknemers krijgen er weinig voor terug.

Dus eisten Sarkis en zijn collega’s betere arbeidsvoorwaarden: een betere ziekteverlofregeling, een levensverzekering en een fatsoenlijk loon. “Ik heb al 17 uur aan een stuk gewerkt. En als het vliegtuig is geland, moeten we opruimen zonder daarvoor betaald te worden, want je krijgt enkel loon voor de uren in de lucht”, zei Sarkis onder meer.

Naar Dublin voor tekst en uitleg

Maar de teksten van de steward, die in april bij Ryanair aan het werk ging, zijn niet zonder gevolg gebleven. De Belg werd namelijk op het matje geroepen door zijn werkgever. Onder het mom van een evaluatie moest Sarkis vrijdag tekst en uitleg komen geven op de hoofdzetel in Dublin, terwijl hij in Brussels gevestigd is, zegt hij tegen L’Avenir.

Het was niet het soort gesprek waar je een positief gevoel aan overhoudt, stelt de steward. “Ze probeerde me te intimideren en gebruikten alles wat ze hadden om kritiek op mij te leveren. Ze hebben niets gezegd over het feit dat ik mijn werk goed doe of dat mijn verkopen aan boord zijn gestegen.”

Sarkis liet dat echter niet zomaar gebeuren. “Ik kwam voor mezelf op en dat hadden ze niet verwacht. Dat zijn ze niet gewend. Ze hadden ook kritiek omdat ik met de media heb gesproken en beschuldigden mij ervan interne aangelegenheden van Ryanair op straat te gooien. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan: ik heb enkel de ontoelaatbare werkomstandigheden aangekaart.”

Baan kwijt?

De situatie kan niet zo blijven, voegt de Belg eraan toe. “Als er niets verandert, zal er een volgende staking komen die veel groter zal zijn dan die van juli. Het is voorbij, het personeel heeft er genoeg van.”

Of Sarkis de volgende staking nog gaat meemaken is de vraag. Hij verwacht dat Ryanair zijn contract niet zal verlengen. Maar als het zover komt, zal hij naar de rechter stappen. “Ik heb geen vijf maanden keihard gewerkt voor 600, 800 of 900 euro per maand om het dan zo te laten eindigen.”