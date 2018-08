Antwerpen -

Zondag is er de voetbaltopper Antwerp- Club Brugge. Die match wordt gezien als een risicomatch en daarom verspreidde de Antwerpse Politie nu een filmpje waarin ze de gevaren aantoont van Bengaals vuur. Bengaals vuur wordt wel vaker binnengesmokkeld in voetbalstadions, ondanks de gevaren. In de video zie je hoeveel schade Bengaals vuur kan aanrichten en hoe gevaarlijk het is voor omstaanders.