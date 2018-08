Chelsea-coach vol lof over sterspeler Hazard: “Hij kan de beste voetballer van Europa worden”

Eden Hazard lijkt ondanks hardnekkige transfergeruchten toch gewoon bij Chelsea te blijven dit seizoen. De Rode Duivel is één van de draaischijven bij de Londense club en dat weet ook de nieuwe coach Maurizio Sarri, die vol lof is over onze landgenoot bij de Engelse media. “Hij is de afgelopen vijf jaar geëvolueerd als speler.”

Sarri is sinds dit seizoen manager bij Chelsea en gaf toe dat zodra hij in Londen aankwam, hij meteen vreesde dat hij met Hazard één van zijn beste spelers zou verliezen. “Ik was ongerust, maar de eerste keer dat we met elkaar spraken, wist ik zeker dat hij zou blijven”, aldus de Italiaanse coach. Hazard stond na een zeer sterk WK in de belangstelling van een pak clubs en zou nadrukkelijke interesse genieten van Real Madrid, die eerder in deze transferperiode al Thibaut Courtois losweekten bij de Londense club. De Spaanse transfermarkt is nog open tot 31 augustus.

“Ik maakte me na mijn aankomst 20 dagen lang zorgen, na dat gesprek was het voorbij. Technisch gesproken is Hazard een van de beste speler in Europa. Hij moet nu natuurlijk aan de fysieke paraatheid werken na een lang WK.” Voor de Italiaan hangt de offensieve prestatie van Hazard af van zijn positie in het veld. “De afgelopen vijf jaar is Eden geëvolueerd als speler. We hebben het over één van de belangrijkste spelers in Europa en hij kan nog steeds verbeteren. Hij kan de beste zijn. Het hangt van hem af.”

Hazard speelde vorige week een kwartier mee tegen Huddersfield en gaf meteen een assist. Foto: Photo News

Hazard begon na het lange WK voetbal vorige week op de bank in Chelsea’s eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Huddersfield Town. De Rode Duivel viel een kwartier voor het eindsignaal in en was al na enkele minuten goed voor een assist: Pedro legde op zijn aangeven de eindstand (0-3) vast. Vanavond speelt Chelsea om 18:30 uur de topper tegen stadsgenoot Arsenal. Zal Hazard dan zijn eerste basisplek van het seizoen krijgen tegen The Gunners?