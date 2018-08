“Oma’s tegen rechts”: Honderden tegenbetogers in Berlijn voor jaarlijkse neonazimars

De jaarlijkse mars waarbij Duitse neonazi’s het overlijden van Rudolf Hess herdenken, heeft honderden tegenbetogers gelokt. “Geen plaats voor nazis” over “Spandau blijft nazivrij” tot zelfs “oma’s tegen rechts” viel in de menigte te lezen. Uiteindelijk werd de mars in stadsdeel Spandau, waar vroeger de gekende gevangenis lag, afgelast.