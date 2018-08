Babyboom in ziekenhuis: 16 verpleegkundigen tegelijkertijd zwanger

Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Arizona kan een stevige babyboom verwachten. Dit keer niet van patiënten, maar van werknemers. Zestien verpleegkundigen zijn namelijk tegelijkertijd zwanger.

De roostermaker zal er niet zo blij mee zijn, maar voor alle anderen in het Banner Desert Medical Center in Mesa, nabij Phoenix, is het leuk nieuws: maar liefst zestien zusters van de spoeddienst zijn tegelijkertijd in verwachting. Alle verpleegkundigen zijn uitgerekend tussen oktober en januari, meldt persbureau AP.

Iets in het water

“We hadden niet door met hoeveel we waren, totdat we een Facebookgroep begonnen”, stelt Rochelle Sherman, die bijna acht maanden zwanger is. De bijzondere situatie heeft al tot veel grappen geleid onder de zwangere dames. “We hebben het met z’n allen zo gepland om met de feestdagen vrij te zijn”, zegt Jolene Garrow. “We dachten dat er iets in het water zat toen we erachter kwamen dat we allemaal zwanger waren”, aldus een ander.