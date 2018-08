Besnik Hasi haalt oude bekende naar Al Raed

Brussel - Yassine El Ghanassy zet zijn carrière verder bij Al Raed, de Saoedische club van coach Besnik Hasi en T2 Bernd Thijs. De 28-jarige winger wordt een seizoen uitgeleend door FC Nantes. “Een nieuw hoofdstuk”, schrijft El Ghanassy zaterdag bij een foto op Twitter waarop te zien is hoe hij zijn contract ondertekent.

El Ghanassy speelde vorig seizoen 26 wedstrijden voor Nantes, voornamelijk als invaller. De Franse eersteklasser had hem in de zomer van 2017 overgenomen van KV Oostende.

De Belg met Marokkaanse roots brak in het seizoen 2008-2009 door op het hoogste niveau bij AA Gent, dat hem had weggeplukt bij La Louvière. Bij de Buffalo’s kende de winger enkele mooie jaren en schopte hij het tot de Rode Duivels, waarvoor hij in 2011 twee keer speelde. Maar daarna ging het bergaf met de carrière van El Ghanassy. Hij werd door Gent uitgeleend aan West Bromwich (2012-2013), Heerenveen (2013-2014) en Al Ain (2014). In maart 2015 tekende hij bij het Noorse Stabaek, waarna in januari 2016 een transfer naar Oostende volgde.