Elf gewonden na zwaar incident tijdens stierenloop: “Dit had nog veel erger kunnen aflopen”

Spanje en stierenlopen: het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gedurende het hele jaar vinden over het hele land festivals plaats in het teken van de dieren. In Falces, een gemeente in de noordelijke provincie Navarra, ging het donderdag helemaal mis. Na een stevige val van een stier vielen maar liefst elf gewonden.

Op amateurbeelden valt te zien hoe het incident gebeurde. Aanvankelijk leek het evenement vrij normaal te verlopen. De kudde moest een 800 meter lang parcours afwerken op een steile helling, terwijl een heleboel waaghalzen probeerden om de runderen voor te blijven.

Halfweg de afdaling liep het echter helemaal fout. Een van de stieren struikelde plotseling op een groep jongemannen, die vervolgens geplet werden onder het gewicht van het rund. Nadien zette de stier zijn tocht meteen verder.

De gevolgen waren niet min. Acht mensen hadden enkel lichte verwondingen opgelopen tijdens het incident, maar drie anderen waren er erger aan toe. Zij moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis met onder meer verwondingen aan de heup en het schouderblad. “Het had nog veel erger kunnen aflopen indien ze aan het hoofd waren geraakt”, stelde dokter Jose Manual Merenciano achteraf.

Dronebeelden

Dat er net dit jaar veel gewonden vielen, hoeft overigens niet te verbazen. Doordat het festival toevallig samenviel met een stierenloop in het naburige dorpje Tafalla, waren veel meer mensen komen opdagen. “Dit jaar waren er woensdag meer dan 2.500 bezoekers, vandaar dat we het aantal agenten van de civiele bescherming hadden opgetrokken naar twaalf”, verklaarde Jose Maria Cambri, hoofd van de civiele bescherming. “We hebben dit jaar ook voor het eerst de beschikking over dronebeelden. We zullen deze bekijken om meer informatie te vergaren over hoe we de veiligheid van het festival kunnen verbeteren.

Dodelijke slachtoffers tijdens stierenlopen zijn geen uitzondering in Spanje. Vooral 2015 was een rampjaar. Toen vielen maar liefst twaalf doden te betreuren.