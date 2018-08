Niemand minder dan Pelé wenst Ronaldo succes bij Juventus en doet in één klap een kleine onthulling

De Braziliaanse voetballegende is ondertussen 77 jaar oud, maar volgt de sport nog steeds van dichtbij. Hij stuurde zaterdag zelfs een tweet de wereld in om Ronaldo succes te wensen in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Oude Dame. Daarbij deed hij ineens een kleine onthulling over zijn eigen carrière.

“Veel geluk Cristiano, in je eerste wedstrijd voor Juventus. In 1961 wilde de eigenaar van FIAT (toenmalig Juventus-eigenaar Umberto Agnelli, red.) mij kopen, maar deze strepen waren de enige voor Pelé.” Waarmee de Braziliaan verwees naar het shirt van Santos.

Good luck, Cristiano, for your first game with @juventusfc. In '61, Fiat's owner offered to buy me but these are the only stripes for Pelé ! / Boa sorte, @Cristiano, no seu primeiro jogo na Juventus. Em 61, o dono da Fiat tentou me levar, mas essas são as únicas listras pro Pelé! pic.twitter.com/W81OPW5RyM