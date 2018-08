“Hart van Genua doorboord”: pakkend eerbetoon voor slachtoffers ingestorte brug tijdens omstreden staatsbegrafenis

Tijdens de staatsbegrafenis van de - ondertussen 42 - slachtoffers van de ingestorte brug nabij Genua werd langdurig geapplaudisseerd. Het werd een pakkend eerbetoon, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de reddingsdiensten. Al hing er ook een schaduw over de plechtigheid: een groot deel van de nabestaanden van de slachtoffers wou er helemaal niets mee te maken hebben. Voor hen is er maar één schuldige.

Een zwarte dag was het vandaag voor Genua. De slachtoffers van de ingestorte snelwegbrug werden begraven tijdens een officiële staatsbegrafenis. Of toch tenminste, een deel ervan. Heel wat nabestaanden wilden een begrafenis in privésfeer, een ceremonie in intieme kring. Maar ook: eentje zonder politici, want voor veel Italianen zijn net zij verantwoordelijk voor de dodelijke ramp.

Staatsbegrafenis Genua. Foto: AP

Dodental loopt op: 42 slachtoffers

De Italiaanse reddingsdiensten hebben zaterdagochtend nog drie dodelijke slachtoffers onder het puin van de ingestorte brug gehaald. Het gaat om een man, een vrouw en hun 9-jarige dochtertje. Het gezin werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt in hun wagen. Het voertuig werd verpletterd door een brokstuk terwijl ze op weg waren naar de ferry. Ze zouden hun vakantie doorbrengen op het eiland Elba. Vlak voor de start van de staatsbegrafenis werd ook nog het lichaam van een dertigjarige man geborgen. Dat brengt de dodentol officieel op 42.

Een Duitse toerist die eerder deze week nog gezocht werd, heeft ondertussen laten weten dat hij terug thuis is, levend en wel terug. Hij was de laatste officiële vermiste. Toch wordt de zoektocht onder het puin van de brug nog niet gestaakt. Hoewel alle personen die als vermist werden opgegeven, zijn teruggevonden, kunnen er nog mensen onder het puin liggen die door niemand werden gemeld. Daklozen of zwervers kunnen tot die groep behoren. De reddingsdiensten richten zich daarom vooral op twee locaties: bij een ingestorte pilaar op de oever en een stuk spoorlijn waar een twintig meter lang deel van het wegdek terechtkwam.

Omstreden begrafenis

De staatsbegrafenis vond zaterdagochtend plaats voor 18 slachtoffers. De families van 20 andere slachtoffers kozen voor een begrafenis in de private sfeer omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten. Voor hen zijn dat de grote schuldigen van het drama nabij Genua. Politici waren dan ook niet welkom op de herdenking van hun dierbaren. Voor hen zijn het mensen die door hun aanwezigheid enkel maar trachten een schuldgevoel van zich af te schudden.

Foto: Photo News

Een vader van één van de jongeren zei: “De staat heeft zijn burgers niet beschermd. Ik heb zo’n farce van een staatsbegrafenis niet nodig. Ik wil mijn jongen dicht bij huis begraven.” Een andere moeder voegde daaraan toe: “Dit ongeval is de schuld van onze politici, ik wil hun gezicht niet zien op de begrafenis van mijn zoon.”

De aartsbisschop van Napels, Crescenzio Sepe, leidde een dag eerder de begrafenis voor hun zonen en nog twee andere jongens. Ook hij was streng in zijn woorden: “Je mag niet sterven door nalatigheid, achteloosheid, onverantwoordelijkheid, oppervlakkigheid en bureaucratie”, zei hij.

Toch was er zaterdag ook applaus toen verschillende ministers aankwamen aan de expohal in het noorden van Genua waar de staatsbegrafenis plaatsvond. Ook voor de leiders van de twee regeringspartijen, de vicepremiers Luigi Di Maio van de populistische Vijfsterrenbeweging en Matteo Salvini van de rechtspopulistische Lega, gingen de handen op elkaar, net als voor president Sergio Mattarella. Hij sprak voor aanvang enkele minuten met familieleden van de slachtoffers.

Italiaans president Sergio Mattarella in de rij voor kardinaal Angelo Bagnasco, Foto: EPA-EFE

Emotioneel eerbetoon

Toen de namen van de 38 officieel bevestigde slachtoffers werden voor gelezen, weerklonk het grootste applaus. Een langdurige, emotioneel eerbetoon. Ook toen de slachtoffers aangehaald werden die pas zaterdagochtend tussen het puin gevonden werden en toen aartsbisschop Angelo Bagnasco van Genua de inspanningen van de reddingswerkers prees. “De instorting van de Morandi brug heeft het hart van Genua doorboord. De wonde is diep”, sprak hij de menigte toe.

Tijdens de katholieke plechtigheid weerklonk ook viermaal “Allah Akbar” tijdens het gebed van een imam om de twee moslimslachtoffers te eren. “We bidden tot god voor alle slachtoffers”, zei een verantwoordelijke van de moslimgemeenschap nadien. “We zijn dicht bij jullie”, klonk het. Ook verschillende ministers en voetballers van de lokale eersteklassers, CFC Genua en Sampdoria, woonden de plechtigheid bij. Zij verloren een teamgenoot.

Foto: Photo News

Opvallend: wegenbedrijf aanwezig

Verschillende politici richten hun pijlen nu op Autostrade per L’Italia, het bedrijf dat de brug in zijn beheer had. Ze dreigen ermee hun licentie in te trekken en zware boetes te heffen, omdat ze niet genoeg gedaan hebben om de brug te onderhouden, klonk het al meermaals.

Opvallend: vreemd genoeg waren twee toplui van het bedrijf ook aanwezig op de begrafenis. Ze hebben ook laten weten deze namiddag een persconferentie te geven.