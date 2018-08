Redders doen er alles aan om gestrande walvissen in leven te houden, maar voor eentje komt alle hulp te laat

Met man en macht gingen ze aan de slag, de redders die twee gestrande butskoppen donderdag hadden gespot op het IJslandse eiland Engey, niet ver van Reykjavik. Urenlang trachtten ze om beide dieren in leven te houden. Hun reddingsactie slaagde jammer genoeg niet helemaal: een van beide zeedieren overleefde het niet.

Het gebeurde in de vroege namiddag, rond één uur. De twee zeedieren waren aangespoeld op het rotsachtige eiland en waren zichtbaar gewond. Ze hadden snijwonden en verloren veel bloed. Voor het personeel van een bedrijf dat walvistours aanbiedt, was dat onmiddellijk het sein om in actie te schieten. In samenwerking met de lokale kustwacht deden ze er alles aan om de levens van de walvissen te redden.

Foto: AFP

Helaas konden ze niet verhinderen dat een van de dieren zou sterven. “Iets voor zeven uur ’s avonds kwam een butskop te overlijden op het strand”, vertelde het personeel van Elding Whale Watching. Het andere zeedier had meer geluk. Na acht uur wachten op hoog water, was de butskop opnieuw in staat om in zee te zwemmen. Met dank aan de redders, die de walvis bijstonden toen het heuglijke moment te gebeuren stond.

Prooi achtervolgen

De exacte reden waarom beide dieren waren aangespoeld, is nog onduidelijk. Een mariene bioloog vertelde aan lokale media dat de walvissen vermoedelijk in de problemen kwamen toen ze een prooi achtervolgden in het ondiepe water.