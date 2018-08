Trump hekelt “censuur” op Republikeinse en conservatieve stemmen op sociale media

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag uitgehaald naar de schorsing van Amerikaanse persoonlijkheden van de rechterzijde op sociale netwerksites. “Social media discrimineren helemaal Republikeinse/conservatieve stemmen”, aldus Trump in een reeks tweets. Daarin noemt hij het gedrag van twee televisieketens ook “ziek”.

De president verwees in zijn tweets niet rechtstreeks naar complotdenker Alex Jones, waartegen de platformen Facebook en Spotify onlangs maatregelen hebben getroffen. Ook Twitter beperkte voor een week het account van de extreemrechtse complotdenker.

Trump stelde dat zijn regering dat niet zal laten gebeuren, maar gaf geen verdere verduidelijkingen. “Ze pakken de opinies aan van vele mensen van RECHTS, terwijl ze tegelijkertijd niets doen met anderen”, aldus Trump. “Censuur is een heel gevaarlijk ding en absoluut onmogelijk om toezicht op uit te oefenen.”

Daarna haalde hij opnieuw uit naar de media. “Als je Fake News uitroeit, is er niets zo Fake als CNN en MSNBC, en toch vraag ik niet dat hun ziek gedrag wordt verwijderd. Ik geraak eraan gewend en kijk met een korreltje zout, of kijk gewoon niet...”

In een derde bericht op Twitter zei Trump nog dat te veel stemmen “sommige goed en sommige slecht” het zwijgen wordt opgelegd. “Laat iedereen deelnemen, goed en slecht, en we zullen het allemaal gewoon moeten uitzoeken”, aldus nog Trump.

Alex Jones is stichter van de website InfoWars en een boegbeeld van extreemrechts in de VS. Hij werd een beroemd door samenzweringstheorieën over onder andere de schietpartij in de Sandy Hook Elementary School in 2012.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

.....Censorship is a very dangerous thing & absolutely impossible to police. If you are weeding out Fake News, there is nothing so Fake as CNN & MSNBC, & yet I do not ask that their sick behavior be removed. I get used to it and watch with a grain of salt, or don’t watch at all.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018