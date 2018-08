Bijna 700 vrouwen in polygaam huwelijk delen hun pensioen met een andere vrouw

Hoewel polygamie door onze wetgeving wordt verboden, zijn er toch heel wat vrouwen die hun overlevingspensioen moeten delen met die andere echtgenote van hun polygame man. Dat meldt de krant La Libre. Een vreemde situatie die eigenlijk gelijk staat aan de indirecte erkenning van polygamie in België.

Met bijna 700 zijn ze, de vrouwen in ons land die hun pensioen moeten delen. Het is minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) die de cijfers bekendmaakte. Maar hoe is dat mogelijk als polygamie bij wet verboden is in ons land? Het is het resultaat van oude conventies, ondertekend door zowel België als de Maghreblanden.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) maakte de cijfers bekend. Foto: Guy Puttemans

Cijfers dalen amper

Uit het rapport, dat werd opgevraagd door parlementslid Jean-Jacques Flahaut (MR), blijkt bovendien dat de achteruitgang van het aantal door de jaren heen minimaal is. Eind 2016 had de federale pensioendienst 682 personen die een gedeeld overlevingspensioen ontvingen, een jaar later is er nauwelijks verschil. Op basis van de betalingen die werden geregistreerd in de maand januari van 2018, blijken er nog steeds 677 begunstigden voor dergelijk gesplitst pensioen.

In de praktijk wil dat zeggen dat twee weduwen van dezelfde man elk de helft van het bedrag gestort krijgen. De bijna 700 vrouwen hebben de Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit. Slechts één vrouw was van een andere - in dit geval Tunesische - nationaliteit. Hun huwelijken werden niet voltrokken in België, waar het bij wet verboden is.

“Jonge weduwen” straks geen pensioen

Hoewel het aantal gerechtigden amper daalde de voorbije jaren, wordt toch verwacht dat ze in de toekomst zullen afnemen. Enerzijds omdat de Marokkaanse familiewetgeving de laatste jaren de voorwaarden voor polygamie heeft aangescherpt: de man moet kunnen bewijzen dat hij genoeg financiële middelen heeft om tegemoet te komen aan de behoeften van zijn vrouwen én hij moe toestemming krijgen van zijn eerste vrouw.

Anderzijds zal de geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (46 jaar en 6 maanden in 2018, 50 jaar in 2025) voorkomen dat ook aan “jonge weduwen” een nabestaandenpensioen kan toegekend worden.

Nieuwe verdeling

Nu krijgen beide weduwen elk de helft van het overlevingspensioen, maar dat zou binnenkort kunnen veranderen. Als onderdeel van de actualisering van de bilaterale sociale zekerheidsovereenkomst tussen België en Marokko ligt een nieuw voorstel voor de verdeling van het overlevingspensioen tussen weduwen op tafel. Het pensioen zou niet langer gelijk verdeeld worden over de vrouwen, het zou in verhouding staan ​​tot de jaren van het huwelijk. Wie langer getrouwd was, krijgt dan een groter deel.