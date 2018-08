Hoe een 0-0 in de Premier League toch boeiend werd: de “Newcastle hattrick”, tweelingen, rood en recorddoelman

Cardiff City en Newcastle United opende zaterdag de tweede speeldag van de Premier League. Na 90 minuten plus extra tijd stond er nog steeds 0-0 op het scorebord. Een saaie pot voetbal? Verre van...

Cardiff is één van de drie nieuwkomers in de Premier League en had op de eerste speeldag verloren. Voor eigen publiek wilde het dus wat forceren. Uiteindelijk waren ze bij de thuisploeg nog blij met een punt. Newcastle-speler Kenedy, gehuurd van Chelsea, miste in de 96ste minuut een penalty voor de Magpies.

Dat was het laagtepunt voor een vreselijke wedstrijd van de Braziliaan. Kenedy gaf in de eerste helft geen enkele succesvolle pass en trapte na in een duel met Victor Camarasa. Hij ontsnapte echter aan een kaart omdat scheidsrechter Craig Pawson de wansmakelijke actie niet had gezien. Kenedy moet echter wel een schorsing vrezen op basis van de videobeelden.

Tja... @keenedy11, nu weet je ook wat karma is 😉 pic.twitter.com/lvTP6pFEBG — Play Sports (@playsports) August 18, 2018

0 - Kenedy failed to complete a single pass in the first half against Cardiff City - he is the first outfield Premier League player to fail to complete a single pass in 45+ minutes of play since Nikola Kalinic against Birmingham City in March 2010. Passenger. pic.twitter.com/6EZbhRNI9B — OptaJoe (@OptaJoe) 18 augustus 2018

Op Twitter ging Kenedy dan toch over de tongen:

Kennedy had a 0% pass rate in the first half, will probably get a retro-active ban, and missed the winning 96th minute penalty. Known as the Newcastle hatrick. #PremierLeague pic.twitter.com/08HpTJVEi1 — Long Ball Tactics (@LongBallTactics) 18 augustus 2018

Rafa Benitez to Kenedy as soon as they get into the changing rooms: pic.twitter.com/oAWKvtpKL6 — Footy Accumulators (@FootyAccums) 18 augustus 2018

Worst Kenedy shooting in 55 years. — Nooruddean (@BeardedGenius) 18 augustus 2018

This isn't with hindsight, anyone who had seen how badly Kenedy struggled today should have been shocked to see him given the penalty. Surely a manager has to intervene? Shelvey the obvious choice. — Craig Hope (@CraigHope_DM) 18 augustus 2018

Kenedy right about now...#CARNEW pic.twitter.com/HwSpTmZREP — Match of the Day (@BBCMOTD) 18 augustus 2018

Newcastle-coach Rafa Benitez moet sowieso al een speler missen. Na iets meer dan een uur werd invaller Isaac Hayden met een rode kaart naar de kant gestuurd voor een veel te late en bruuske tackle.

1 - Isaac Hayden is the first substitute to be given a straight red in the Premier League since Hal Robson-Kanu for West Brom vs Burnley in August 2017. Naughty. pic.twitter.com/j8Cjs8cG8D — OptaJoe (@OptaJoe) 18 augustus 2018

De penaltymisser van Kenedy was dan weer een hoogtepunt voor Neil Etheridge. De Filipijnse doelman van Cardiff redde voor de tweede week op een rij een penalty voor zijn club. Van een geslaagd debuut gesproken!

Neil Etheridge has saved 100% of the penalties he has faced in the Premier League.



• 2 games

• 2 penalties

• 2 penalties saved



pic.twitter.com/kd5J3g0atn — Squawka Football (@Squawka) 18 augustus 2018

En dan waren er ook nog de broertjes Murphy. Josh (Cardiff) en Jacob (Newcastle) speelden voor de allereerste keer tegen elkaar in een wedstrijd op het hoogste niveau. Al duurde hun duel slechts acht minuten aangezien Jacob in de 70ste minuut inviel en Josh in de 78ste vervangen werd.