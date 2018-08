Merkel, Juncker, Macron, May en Trudeau eren Annan, Trump hult zich in stilzwijgen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft schriftelijk haar verdriet uitgedrukt naar aanleiding van het overlijden van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan. Annan was met zijn “ideeën, zijn oprechte overtuigingen en niet in het minst zijn charisma” een inspiratie voor haar en voor vele anderen, verklaarde Merkel. Ze omschreef de Ghanese diplomaat als een “uitstekend staatsman” die steeds “ten dienste van de internationale gemeenschap” stond.

Ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had enkel lof voor de man. “De wereld treurt om een groot leider en mensenvriend”, schreef hij zaterdag op Twitter. “We kunnen hem de grootste erkenning bewijzen door zijn nalatenschap en geest levend te houden”, luidde het. Juncker noemde Annan tot slot een oude vriend en bron van inspiratie.

De Britse premier Theresa May roemde de voormalige VN-secretaris-generaal als “een groot leider en hervormer”. “De wereld die hij heeft achtergelaten is een betere plaats dan de wereld waarin hij werd geboren en daar heeft hij een groot aandeel in gehad”, aldus May op Twitter.

De Franse president Emmanuel Macron twitterde: “We zullen zijn kalme en vastberaden blik noch de kracht van zijn strijd vergeten”.

“Kofi Annan sprak niet alleen over het bouwen van eerlijkere en vreedzame wereld, hij wijdde zijn leven aan dit doel. Dankzij hem is de wereld een betere plaats. Het is nu aan ons allen om zijn werk verder te zetten”, klonk het tot slot bij de Canadese premier Justin Trudeau.

De Amerikaanse president Donald Trump - doorgaans niet om een tweet verlegen - heeft nog niet gereageerd op het overlijden.