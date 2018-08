Familie en collega’s nemen afscheid van Brugse advocaat die in Zuid-Afrika stierf

Brugge - In de bomvolle kerk van Christus-Koning is zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Bruggeling Pieter-Jan Staelens. De 35-jarige ex-advocaat kwam eind juli om het leven in Zuid-Afrika. Wie de kerk niet meer binnen raakte kon de dienst volgen op een scherm.

Het lichaam van Pieter-Jan werd eerder al gecremeerd in Zuid-Afrika. Tijdens het serene afscheid werden op grote schermen foto’s getoond van Pieter-Jan en werden nummers afgespeeld van onder andere Bruce Springsteen, Leonard Cohen en Michel Sardou.

Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich heel wat advocaten. Pieter-Jan genoot dan ook een zeer goede reputatie in het Brugse advocatenmilieu. Als advocaat was hij gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. “Je was een vechter die weerloze mensen recht gaf”, sprak de priester. “Ontroerend jeugdig was je verschijning, adembenemend volwassen je strijd en inzet voor vreemdelingen. Je bent op een tragische manier gestorven, maar je strijd is niet voor niets geweest. Wij die hier achter blijven beloven dat we zullen blijven zoeken naar recht. Adieu Pieter-Jan.”

Kwaad opzet?

Pieter-Jans vader Bart Staelens, advocaat en stafhouder van de Brugse balie, schetste de levensloop van zijn zoon en ook de broers van Pieter-Jan namen het woord. Pieter-jan verhuisde drie jaar geleden met zijn Gabonese echtgenote en hun drie kinderen naar Zuid-Afrika. Hij promootte er groene energie en verkocht onder meer windmolens. Eind juli werd het lichaam van Pieter-Jan teruggevonden in zijn uitgebrande wagen nabij zijn woning in Hermanus. Aanvankelijk werd kwaad opzet uitgesloten maar het federaal parket opende toch een onderzoek. Of dat onderzoek iets heeft opgeleverd is niet bekend.

