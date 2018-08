Politicus doet homofobe uitspraken over collega

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - In Ans (provincie Luik) heeft een PS-schepen zijn MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone vrijdagavond tijdens een lokaal feest verbaal op de korrel genomen omwille van diens seksuele geaardheid. Henri Huygen, als schepen belast met Gelijke kansen, verklaarde aan verschillende personen dat “relaties tussen mannen onnatuurlijk zijn”. Korte tijd nadien herhaalde hij zijn woorden in het bijzijn van Cialone zelf. Dat heeft Belga uit eensluidende bronnen vernomen.

Huygen, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 5de op de PS-lijst, zou tijdens het feest vrouwelijke danspasjes hebben uitgevoerd vlakbij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat “men dit bij de MR gewoon is”. Hij alludeerde daarmee op de seksuele geaardheid van eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Er ontstond een discussie en Huygen ging nog een stapje verder door te stellen dat “relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn”. Enige tijd later sprak de socialistische politicus ook Cialone zelf aan en herhaalde zijn eerdere uitlatingen.

De MR-schepen heeft inmiddels laten weten maandag een klacht te zullen indienen. Voorts wil hij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia inschakelen. “Aanvankelijk had ik besloten om geen klacht in te dienen, maar toen bedacht ik me dat dergelijke woorden uit de mond van een politiek figuur en toekomstig kandidaat, die momenteel belast is met Gelijke Kansen, simpelweg schandalig zijn. Het is een aanval op alle homoseksuelen wereldwijd en sommigen onder hen lijden onder dit soort publieke verklaringen”, aldus Cialone in een reactie aan Belga.

Huygen zelf en de lokale PS zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.