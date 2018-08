Emoes teisteren al weken Australische mijnstad, en daar hebben ze goede reden voor

Broken Hill, een mijnstad in de Australische staat New South Wales, wordt sinds kort geplaagd door een wel erg vreemde vogelsoort. Vrijwel in elke straat vallen er namelijk emoes te spotten. Door de uitzonderlijk droogte in de regio zijn de vogels naarstig op zoek naar eten en drinken.

Op het midden van de straat, in de tuin en zelfs tussen de oorlogsmonumenten: de vogels deinzen er niet voor terug om op allerlei plaatsen op zoek te gaan. Het is dan ook broodnodig. Het mijnstadje n het uiterste westen van het land maakt tot nu toe het droogste jaar ooit mee. Geen wonder dus dat de grote vogels ieder plekje opzoeken om alsnog wat voedsel te vinden.

De komst van de emoes heeft uiteraard ook flink wat gevolgen voor de lokale bevolking. “Er is een duidelijke toename aan binnenlopende telefoontjes van bezorgde inwoners”, klonk het bij Emma Singleton van dierenorganisatie Rescue and Rehabilitation of Australian Native Animals. “Gemiddeld krijgen we momenteel minstens twee à drie oproepen binnen per dag.” Meestal gaat het om vogels die gewond zijn geraakt na bijvoorbeeld een aanrijding met een wagen, maar ook honden durven weleens de dieren aan te vallen.

Goede intenties

Gelukkig lijkt niet iedereen zich zorgen te maken om de emoes. Sommigen vinden ze zelfs een welgekomen toevoeging aan het dorp. “Het is net een aanwinst voor ons dat er zomaar wilde dieren in ons dorp kunnen komen”, aldus lokale inwoner Larry Angel. “We moeten hiervan genieten, al wil ik toeristen wel waarschuwen om voorzichtig te zijn wanneer ze door onze stad rijden. Ze raakten inmiddels aan ons gewend, waardoor ze mogelijk een gevaar kunnen vormen.”

Sommige inwoners met goede intenties proberen de dieren intussen wat te helpen door bakjes met water buiten te zetten. Toch raadt Singleton in sommige gebieden af om dat te doen. “Als je in een drukke buurt woont, zet dan geen water buiten”, verklaarde ze. “Je moedigt de dieren zo aan om vaker in de stad te komen, terwijl we net proberen om ze buiten te houden. Degenen die aan de rand van de stad wonen, kunnen dit daarentegen wel doen.”