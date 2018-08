Titelhouder Frankfurt al meteen uitgeschakeld in Duitse beker... door vierdeklasser

Brussel -

Eintracht Frankfurt, de Duitse bekerwinnaar van vorig seizoen, heeft de eerste ronde van het nieuwe seizoen van de DFB Pokal niet overleefd. Vierdeklasser SSV Ulm was in eigen huis met 2-1 te sterk. Goals van Kienle en Lux brachten de thuisploeg na rust op een dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van invaller Paciencia in minuut 90 kwam te laat.