Levensgevaarlijk: treinsurfer klampt zich vast op rijdende trein naar Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Pendelaars op de trein naar Sint-Niklaas wisten niet wat ze zagen op vrijdagmiddag rond 16 uur: een jonge tiener klampte zich vast aan de buitenkant van de locomotief, die volgens getuigen op dat moment snelheden van zo’n 140 kilometer per uur haalde. Bij aankomst in het station van Halle haalde het veiligheidspersoneel van de NMBS de waaghals van de trein, zo bevestigt de NMBS aan onze redactie.

Het incident vond vrijdagmiddag rond 16 uur plaats. Een jongen had zich vastgeklampt aan het treinstel. Pas toen het voertuig al in volle vaart was, werd hij opgemerkt. Bij aankomst in het station van Halle haalde het veiligheidspersoneel van de NMBS de waaghals van de trein. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

De trein vertrok uiteindelijk uit het station van Halle met zo’n 8 minuten vertraging door het levensgevaarlijke voorval. Treinsurfen is illegaal in ons land om voor hand liggende redenen.