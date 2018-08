Tottenham wint dankzij historische goal Kane, Mitrovic (ex-Anderlecht) laat opmerkelijke statistiek noteren

Op de tweede speeldag in de Engelse Premier League moesten Jan Vertonghen en Toby Alderweireld met Tottenham aan de bak tegen promovendus Fulham, waar Denis Odoi nog aan de kant stond met een schorsing. Mousa Dembélé startte op de bank bij de Spurs en mocht in de 63e minuut invallen. De troepen van Mauricio Pochettino domineerden het spel en scoorden in de eerste helft, maar zagen een veerkrachtig Fulham daarna langszij komen. Met een briljante vrije trap kon Kieran Trippier de partij alsnog doen kantelen in het voordeel van de thuisploeg. Harry Kane dikte verder aan: eindstand 3-1.

Al na vijf minuten kon Lucas Moura de thuisploeg op voorsprong brengen, maar oog in oog met Fulham-doelman Fabricio miste de 26-jarige Braziliaan koelbloedigheid. Tien minuten later stormde Harry Kane op de goal van de tegenstander af, maar de WK-topschutter voelde een tikje in het strafschopgebied en ging gretig neer. Te licht, oordeelde de ref. Even later waagde Christian Eriksen zijn kans, zijn afstandsschot ging rakelings naast. Fulham beet terug via een listige plaatsbal op grote afstand van Tom Cairney, die Hugo Lloris niet zonder enige moeite kon pareren.

Zes minuten voor rust kreeg Ryan Sessegnon een unieke mogelijkheid op de openingstreffer aangeboden. De Ivoriaan Jean Michael Seri zette Sessegnon met een boogballetje over de defensie voor de neus van Lloris, maar de Franse wereldkampioen wist de ruimte klein te houden en voorkwam zo de 0-1. Vier minuten later was het wel raak aan de overkant: Moura krulde een afvallende bal vanop de rand van de zestien meter in de verste hoek en maakte zo zijn eerste treffer in de Premier League. Aan de rust stond het 1-0 in Wembley.

Foto: REUTERS

Nog niet iedereen had zijn plaats ingenomen na de pauze of Wembley werd al opgeschrikt door een knal van Aleksandar Mitrovic op de paal na zwak uitverdedigen van Jan Vertonghen. Uitstel van executie: vijf minuten later knikte Mitrovic van dichtbij de gelijkmaker binnen op voorzet van Sessegnon, de eerste treffer van Fulham sinds de promotie naar het hoogste niveau.

13 - Since his debut for Fulham in February, Aleksandar Mitrovic has scored 13 league goals; only Mohamed Salah (14) has more in the top four tiers of English football in that time. Fire. — OptaJoe (@OptaJoe) 18 augustus 2018

Pochettino greep in en liet Mousa Dembélé invallen voor Davinson Sánchez. Twintig minuten voor tijd pakte Kane uit met een volley, die de dwarsligger trof. Met een weergaloze vrije trap vanop zo’n 23 meter zette Kieran Trippier een minuutje later Tottenham weer verdiend op voorsprong. Drie minuten daarna wist ook Kane voor het eerst deze maand de weg naar de netten te vinden op een snelle tegenaanval en was de zaak beklonken.