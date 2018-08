Egypte keurt controversiële wet tegen cybercriminaliteit goed

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft een controversiële wet goedgekeurd die de strijd tegen cybercriminaliteit aangaat. Volgens heel wat critici gaat het eerder om een strijd tegen het internet, dat al langer in het vizier ligt van het regime.

Verschillende mensenrechtenorganisaties veroordeelden al eerder de schendingen van de vrijheid die gepaard gaan met het strenge regime van al-Sisi. Volgens Egyptische media zou de president nu een nieuwe wet hebben goedgekeurd waarmee autoriteiten via een rechter elke website kunnen blokkeren waarvan de inhoud “een bedreiging voor de nationale veiligheid of economie vormt”. Daar horen ondertussen al meer dan 500 nieuwssites of NGO’s bij. Dat meldt het in Caïro gevestigde Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE). De organisaties of personen die geblokkeerd worden door de nieuwe maatregel, kunnen wel in beroep gaan.

Boetes en celstraf

De nieuwe wet voorziet ook in een gevangenisstraf van één jaar en een boete van 50.000 tot 100.000 Egyptische ponden (omgerekend ca. 2.440 tot 4.885 euro) voor “iedereen die opzettelijk of bij vergissing, en zonder goede reden, toegang krijgt tot een site, een privé-account of een computersysteem waarvan de toegang is verboden”. Ook wie “een site of een account aanmaakt, regisseert of gebruikt met als doel het plegen of vergemakkelijken van strafbare misdaden” kan twee jaar gevangenisstraf of een boete van 4.885 euro krijgen. Eigenaars van websites die “de nationale veiligheid ondermijnen” of “de nationale eenheid of sociale vrede schaden”.

Bloggers gearresteerd

Verschillende bloggers en critici, bekend om hun satirische opmerkingen of cartoons, zijn onlangs gearresteerd en vastgehouden. Autoriteiten beschuldigen hen van het behoren tot ‘verboden groepen’ en het verspreiden van ‘fake news’.

Een andere wet, die nog niet werd afgekondigd door de president, heeft tot doel de media verder te controleren. De tekst versterkt het toezicht van de autoriteiten op sites en blogs, evenals mensen met privé-accounts die meer dan 5.000 abonnees hebben op hun sociale netwerkprofielen.

De Higher Council of Media Regulation van het land, bekend om zijn kritiek op buitenlandse media en televisieprogramma’s die als te seksueel gezien worden, zou de sites of accounts kunnen opschorten of blokkeren.

In juli beschreef de mensenrechtenorganisatie Amnesty International de twee toenmalige wetsontwerpen als “inbreuken op de online vrijheid”. De autoriteiten van Egypte beweren dat de nieuwe wetten er enkel zijn om de strijd tegen cybercriminaliteit en “alles dat het land mogelijk kan schaden” te winnen.