Beheersmaatschappij brug Genua trekt 500 miljoen euro uit voor heropbouw

De beheersmaatschappij van de brug die dinsdag in het Italiaanse Genua is ingestort, heeft al 500 miljoen euro klaar om de stad te helpen en de brug herop te bouwen. Autostrade per l’Italia kan een nieuwe brug bouwen binnen acht maanden, eens de vergunningen zijn uitgegeven, aldus CEO Giovanni Castellucci. Hij beloofde hulp aan de nabestaanden van de slachtoffers en aan mensen die uit huizen zullen worden geëvacueerd nabij de brug.

“Door de som te maken, komen we snel aan een half miljard euro”, aldus Castellucci tijdens een persconferentie. “Dat zijn fondsen die vanaf maandag beschikbaar zullen zijn.”

In dat bedrag zit een fonds van “miljoenen euro” voor de nabestaanden van de slachtoffers, maar ook een fonds van “tientallen miljoenen euro” beheerd door de gemeente om de bewoners van de woningen onder de brug elders onder te brengen.

Foto: REUTERS

Acht maanden

“We hebben een project dat ons toelaat om, in acht maanden tussen afbraak en heropbouw, een nieuwe brug uit staal te hebben”, zei hij ook. Om de stad intussen te ontlasten, zal de maatschappij een alternatieve route voor vrachtwagens voorzien op een private weg van de staalfabriek Ilva bij de haven. De snelwegen in de omgeving zullen ook niet langer betalend zijn.

De CEO zei ook dat de beheerder de schuld voor de instorting niet op zich kan nemen, omdat de oorzaken moeten worden onderzocht. “We vinden niet dat de omstandigheden er zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een gebeurtenis die nog moet worden nagegaan”, zei de CEO. Hij en voorzitter Fabio Cerchiai beklemtoonden dat de brug veilig was bevonden door iedereen die het bouwwerk heeft onderzocht. “Iets is gebeurd en het is aan justitie om te zeggen wat”, zei Castellucci.

Castellucci verontschuldigde zich wel omdat hij niet genoeg medeleven met de slachtoffers had getoond.