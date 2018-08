Even paniek aan snelwegbrug in Gent nadat voorbijganger brokstukken ziet vallen

Gent - De brandweer heeft zaterdag een van de snelwegbruggen in Gent centrum geïnspecteerd. Een passant had de hulpdiensten ingeschakeld omdat er brokstukken van het viaduct van de B401 aan de Zuid gevallen zouden zijn.

De brandweer kwam met een klimteam ter plaatse en onderzocht het dak en een zuil van het viaduct. Het bleek slechts om kleine stukjes te gaan, klinkt het bij de brandweer. “Door de gebeurtenissen in Genua zijn de mensen waarschijnlijk wat ongerust. Het ging om niet meer dan wat gruis.”

Het is niet de eerste keer dat er stukken beton naar beneden komen van het bewuste viaduct. In 2014 krijg het volledige viaduct nog een renovatie, kostprijs € 7,5 miljoen. Maar toen werd enkel de bovenbouw van het viaduct aangepakt. Niet de onderkant.

In juni werd de politie ook al eens opgeroepen omdat er een brokstuk naar beneden was getuimeld van het viaduct. De oorzaak was toen ouderdomscorrosie, betonrot in de volksmond. Het viaduct staat niet op de lijst met bruggen onder verscherpt toezicht. In Gent zijn er wel plannen om het verkeer op het viaduct om te leiden en het bouwwerk aan te passen.