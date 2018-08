Niakaté bezorgt Union met hattrick volle buit op veld van Westerlo

Union heeft zaterdag op de derde speeldag in de Proximus League met 1-3 gewonnen bij Westerlo. Bij de Brusselaars blonk Youssouf Niakaté uit met drie goals.

De Frans-Malinese aanvaller bracht de bezoekers in het Kuipje meteen na de rust op voorsprong. Hij glipte door de buitenspelval en liet doelman Van Langendonck kansloos.

In de 83e minuut toonde Niakaté, na een voorzet op maat van Tabekou, zich opnieuw trefzeker. Westerlo kwam vier minuten later weer in de partij. De Ivoriaan Ambroise Gboho kopte een center van Dewaele in doel.

Maar de vreugde van de Kemphanen was van korte duur want de onvermijdelijke Niakaté besliste de match kort voor affluiten met zijn derde doelpunt.

In het klassement van 1B wipt Union naar een voorlopige vierde plaats met 3 op 9. Westerlo blijft derde met 4 punten.

Vrijdagavond verloor KV Mechelen met 1-2 van Lommel. Later zaterdag ontvangt Tubeke Roeselare. OH Leuven speelt zondagnamiddag (16u) gastheer voor Beerschot Wilrijk.