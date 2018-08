Belgen die Spaanse taxichauffeur neersloegen en vier agenten verwondden opnieuw vrij

De Belgen die begin juli een 30-jarige taxichauffeur aanvielen in de Spaanse badplaats Salou, zijn terug op vrije voeten. Ze verbleven bijna een maand in de cel. De taxichauffeur die zwaargewond raakte, werd inmiddels ook uit het ziekenhuis ontslagen.

Het incident vond plaats aan een taxistop naast de Font Lluminosa (de verlichte fontein) bij het begin van een boulevard in de Spaanse badstad. Drie mannen, twee Belgen en een Spanjaard, hadden geen geduld om aan te schuiven en staken de wachtrij plots voorbij. Toen de taxichauffeur dat in de gaten kreeg, weigerde hij om het drietal mee te nemen. Daarop volgde een woordenwisseling en uiteindelijk een gevecht, waarop de taxichauffeur in de lucht werd gegooid en zwaar ten val kwam. De man verloor daarbij het bewustzijn en begon volgens omstanders zelfs te stuiptrekken. De taxichauffeur werd uiteindelijk met een zwaar hoofdletsel naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in Tarragona gebracht, een stad op elf kilometer ten oosten van Salou.

Vier agenten verwond

Toen de Mossos, de Catalaanse politie, ter plaatse kwam, zetten de twee Belgen het op een lopen. Uiteindelijk werden ze gearresteerd, maar zelfs dan werkte het duo niet mee. Tijdens de arrestatie verwondden ze vier agenten. Zij moesten naar een dokter op controle. De derde dader, de Spanjaard, kon direct overmeesterd worden door omstaanders.

Twee andere taxichauffeurs die hun collega ten hulp snelden bij het incident, raakten eveneens gewond. Zij konden hun verhaal wel snel doen voor een rechter en aan de hand van het kleur van het shirt konden zij uiteindelijk de agressieveling identificeren die hun collega verwondde.

Het zou gaan om Baykar O. Enkel hij zou nog in voorlopige hechtenis blijven nadat de rechter heeft besloten om de twee Belgen Kevin O. en Alan E. vrij te laten. Zij mogen Spanje echter niet verlaten en moeten zich elke 15 dagen bij de politie melden.