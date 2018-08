Drama nipt vermeden: agent redt meisje (3) dat twaalf uur in snikhete auto zat

17 juni is een dag die Bill Dunn niet snel zal vergeten. De politieagent van Seminole County kon toen een meisje van drie jaar op het nippertje redden uit een snikhete wagen. Donderdag werden er voor het eerst videobeelden openbaar gemaakt van het incident, en dat leidde meteen tot een massa aan complimenten aan het adres van de Amerikaan.

Foto: Seminole County Sheriff’s Office

Aanvankelijk was Dunn voor een ander misdrijf in Sanford, een gemeente in de staat Florida. De man had eerder die dag een telefoontje gekregen van een vrouw die claimde dat haar wagen gestolen was, terwijl een van haar dochters mogelijk nog in het voertuig zat.

43 graden

De werkelijkheid bleek echter een tikkeltje anders. Toen Dunn iets na elf uur aankwam bij het appartement van de beller, zag hij zowaar de wagen in kwestie gewoon op de parking staan. Het meisje dat erin zat, had echter duidelijk hulp nodig. Haar ogen verraadden dat ze op het punt stond om bewusteloos te vallen. “Op dat moment was het buiten ruim 26 graden”, vertelde Dunn. “In de wagen moet het dus ongeveer 43 graden geweest zijn.”

Uiteraard ging de agent meteen over tot de redding van de kleuter. Op dashcambeelden die sinds kort zijn vrijgegeven, is te zien hoe Dunn met het meisje naar zijn wagen sprintte. Daar zette hij onmiddellijk de airco aan, om vervolgens naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden. “Ik dacht niet dat ze nog leefde toen ik haar droeg”, vertelde hij achteraf. “Ik kon geen hartslag voelen.”

Foto: Seminole County Sheriff’s Office

Daar kwam gelukkig verandering in toen de kleuter een tijdje in zijn wagen vertoefde. “Zodra ze de koude lucht kon voelen, zag ik haar ogen opnieuw bewegen”, verklaarde Dunn. “Ik herinner me nog één ding in het bijzonder: het moment dat ik mijn hand op haar borst legde en voelde dat haar hart flink tekeerging. Dat was een goed teken.”

Weerzien

Uit onderzoek bleek dat het meisje twaalf uur in de auto had gezeten. Intussen werd de moeder van de kleuter, de 33-jarige Casey Dyan Keller, gearresteerd op verdenking van kinderverwaarlozing. Volgens de autoriteiten was de dame een dag voordien met haar drie kinderen naar een kleinhandelaar geweest, maar liet ze bij thuiskomst een van haar kinderen in de auto achter. Pas de volgende ochtend merkte ze op dat haar dochter niet thuis was. Bij wijze van uitvlucht meldde ze vervolgens aan de hulpdiensten dat haar auto was gestolen.

Drie dagen na het incident werd de kleuter herenigd met agent Dunn. Een erg blij weerzien, getuige de dikke knuffel die ze elkaar gaven. Ze wordt momenteel opgevangen door haar vader.