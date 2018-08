Zwaar ongeval op E34 richting Antwerpen

Assenede - Zaterdagavond is omstreeks 21.40 uur een ernstig ongeval gebeurd aan de lichten van het kruispunt met de Hazelarenhoek en de N49 in Oosteeklo, een deelgemeente van Assenede. Twee wagens die richting Antwerpen reden botsten. Er vielen drie gewonden maar niemand raakte zwaargewond. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Nadat een wagen die op de linkerrijstrook reed in aanrijding kwam met de middenberm, werd die gekatapulteerd over de rest van de weg. Daarbij raakte hij een Duitse Opel die vervolgens over kop ging en in de gracht belandde.

Er vielen in totaal drie gewonden bij het ongeval, maar niemand verkeert in levensgevaar. Door het ongeval werd één rijstrook richting Antwerpen afgesloten, de opruimwerken zullen nog enige tijd voor hinder zorgen.