Vrouw vindt verloren ooglens terug na 28 jaar… in eigen oog

Bijna drie decennia geleden verloor een Brits 14-jarig meisje een van haar contactlenzen tijdens een banaal spelletje badminton. Niets bijzonder, toch? Maar wat het kleine incident wél opmerkelijk maakt, is dat de lens uiteindelijk 28 jaar later werd teruggevonden in haar eigen oog.

Een banaal spelletje badminton bleek toch niet zo banaal te zijn voor de ondertussen 42-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk. Het is niet dat de vrouw er continue naar op zoek was, integendeel. Maar toen het ooglid van haar linkeroog al enkele maanden geïrriteerd en gezwollen leek, besloot ze toch maar eens een bezoekje te brengen aan een oogarts. De dokter kon een klein bultje onder de huid voelen, een cyste dacht men aanvankelijk. Maar toen de cyste uiteindelijk verwijderd werd, brak die open en bleek er een contactlens in te zitten.

De vrouw kon zich eerst niet herinneren hoe die contactlens daar gekomen was of hoe lang die er al zat. Het was haar moeder die haar er uiteindelijk aan herinnerde dat de vrouw zo’n 28 jaar geleden op zoek was geweest naar de lens tijdens een potje badminton. Blijkbaar verloor de vrouw toen haar contactlens nadat het badmintonpluimpje in haar oog belandde.

De dokters concludeerden dat de lens zich de voorbije 28 jaar had verplaatst naar het linker bovenooglid van de patiënte. Toch is het een raadsel waarom de contactlens slechts drie decennia later een zwelling en een ontsteking veroorzaakte, schreven de artsen in hun rapport.