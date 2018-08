Wegbeheerder brug Genua kiest vlucht vooruit na dodelijke ramp: “In acht maanden bouwen we nieuwe brug”

Heel Italië schreeuwt om hun ontslag, en de regering trekt hun vergunning in. Maar de toplui van Autostrade per l’Italia, verantwoordelijk voor het onderhoud van de ingestorte brug in Genua, trekken zich daar niks van aan: “Onze prioriteit is het bouwen van een nieuwe brug. In ijzer.”

Oprecht medelijden met de slachtoffers hebben ze wel, bij Autostrade per l’Italia. “Maar excuses kunnen we niet aanbieden. Want dat zou gelijkstaan met een schuldbekentenis.” Dat zeiden CEO Giovanni Castellucci en voorzitter Fabio Cerchiai gisteren op een persconferentie in een hotel in Genua. Hoewel heel Italië eist dat hun koppen rollen, kiezen zij de vlucht vooruit.

Autostrade per l’Italia is de wegbeheerder van de snelweg waarop de ingestorte Morandi-brug lag. Het bedrijf was dus verantwoordelijk voor het onderhoud van de zwaar bekritiseerde constructie. “Maar”, zei Castellucci fel, “alle rapporten die ik ken, zeiden dat de brug in goede gezondheid verkeerde.” Het bedrijf wacht dan ook het gerechtelijk onderzoek af. En weigert intussen iemand te ontslaan.

Half miljard euro

De Italiaanse regering wacht daar niet op. Het heeft de concessie voor het bewuste stuk snelweg ingetrokken. Autostrade per l’Italia heeft wettelijk gezien vijftien dagen om te reageren, maar doet intussen alsof er niets aan de hand is. Op de persconferentie deed het zijn plannen uit de doeken: “Onze prioriteit is het bouwen van een nieuwe brug. Niet dezelfde constructie natuurlijk, wel in staal. De afbraak en de opbouw moeten lukken in acht maanden.”

President Sergio Mattarella tijdens de staatsbegrafenis. Foto: AFP

Het bedrijf heeft vanaf maandag ook 500 miljoen euro klaar voor de heropbouw, de schadevergoeding voor mensen die hun woning moesten verlaten én een fonds voor de nabestaanden van de slachtoffers. Om de stad te ontlasten, zal de maatschappij een alternatieve route voor vrachtwagens voorzien op een private industrieweg.

Dat bleek echter niet genoeg om Italië te overtuigen. “Laat één ding duidelijk zijn: de staat accepteert geen aalmoezen van Autostrade”, zei premier Luigi Di Maio op Facebook. “We eisen een geloofwaardige compensatie, er zal geen ruilhandel zijn. De regering gaat voort met de procedure voor intrekking. Hun excuses dienen weinigen, en het is geen manier om het lijden van een stad te verlichten.”

Officieel: 43 doden

De persconferentie vond bovendien plaats op een gevoelig moment: amper enkele uren ná de staatsbegrafenis voor achttien slachtoffers. De sfeer daar was dubbel: enerzijds luid applaus bij het voorlezen van de namen van de slachtoffers. Ook enkele politici, zoals de populistische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, kregen bijval. Maar Maurizio Martini, voorzitter van de Democratische Partij die tot voor kort aan de macht was, werd onthaald op boegeroep.

LEES OOK. “Hart van Genua doorboord”: pakkend eerbetoon voor slachtoffers ingestorte brug tijdens omstreden staatsbegrafenis

Daarnaast kozen de nabestaanden van zeventien slachtoffers er bewust voor om niet bij de staatsbegrafenis aanwezig te zijn, en hun dierbaren privé te eren. Uit woede en ontgoocheling tegenover de autoriteiten.

De staatsbegrafenis was er voor achttien slachtoffers. De nabestaanden van zeventien anderen kozen er bewust voor om niet aanwezig te zijn. Foto: AP

Het dodental van de ramp kwam gisteren officieel op 43. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden nog de lichamen van een gezin met een kind (een jongen van 9) ontdekt. Zij waren op weg naar vakantie op het eiland Elba, toen de brug dinsdag instortte. Ook het lichaam van een 30-jarige groendienstambtenaar – die aan het werk was onder de brug – werd nog gevonden. In het ziekenhuis overleed een slachtoffer aan zijn verwondingen. Sinds gisteren zijn er geen officiële vermisten meer; er wordt wel nog uitgekeken naar eventuele daklozen die door niemand werden opgegeven.