Pukkelpop kondigt nu al verrassing volgende editie aan

Pukkelpop 2018 zit er nog maar net op of de organisatie kondigt alweer een nieuwe verrassing van formaat aan: volgend jaar zal het festival niet op woensdag maar wel op donderdag van start gaan.

Nog voor editie 2018 goed en wel afgesloten is, bracht Chokri Mahassine al een nieuwtje voor de volgende editie van volgend jaar: in plaats van de traditionele opening op woensdag gaat het festival in 2019 van start op donderdag 15 augustus en eindigt het op zondag 18 augustus, in plaats van op zaterdag.

“We proberen onszelf steeds opnieuw uit te vinden”, klonk het bij de festivalorganisator in een persbericht. “Pukkelpop is het festival van experiment, op alle vlakken, dus waarom ook dit niet? Bovendien is donderdag 15 augustus een feestdag en kan je er een prachtig verlengd weekend van maken.”

Enkele cijfers voor Pukkelpop 2018:

• Meer dan 40.000 festivalgangers openden het festivalterrein op woensdag

• Bijna 60.000 festivalgangers genoten op donderdag van Pukkelpop Queen Dua Lipa

• Op vrijdag telde de organisatie bijna 50.000 feestvierders, en op zaterdag konden ze alsnog het bordje uitverkocht uithangen met 66.000 aanwezigen

• 180 kolfbeurten in de Milk ‘N Boobs bar van UCLL, goed voor 27 liter moedermelk

• Er werden 214 t-shirts van Willy Sommers verkocht

• 380 vlaggen wapperden vrolijk boven de wei in Kiewit

• 64.056 downloads van de Pukkelpop-app

• Meer dan 15.000 gingen in het reuzenrad

• 240 3D gescande bezoekers via het ARTtube-initiatief

• 12.000 schoten gelost op de kunstwerken in Petit Bazar

• 15 Secret Sessions

• 25.000 gesmolten tienerharten omarmden de boys van Bazart

• 31 frontvrouwen in de line-up