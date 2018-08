COLUMN DIJKSHOORN. “De Bruyne ziet eruit als een surrealistische kunstenaar uit Leipzig, kunst is het!”

Ik kijk niet graag naar foto’s van revaliderende voetballers. Het is alsof je naar een driewieler met twee wieltjes kijkt. Wat op het ene moment een geoliede machine is, verandert door een klein ongemak opeens in een Zinloos Object. Vergelijk het maar met een luxe espressomachine van 14.000 euro. Je laat je baard staan tot je eruitziet als een echte Italiaan, je houdt je kopjes in een klimaatkast precies op de goede temperatuur, je laat je koffie branden in Vincento Amore, een bergdorpje waar de bevolking voor negentig procent uit vrouwen bestaat, je start je machine, schenkt gesmolten noordpoolijs in het reservoir en op dat moment scheurt er een klein, onvervangbaar rubbertje van 12 cent.