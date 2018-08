Hilarische spookgoal in Nederlandse beker: "Ik had eigenlijk helemaal geen twijfel, doelpunt en klaar"

Waar is de VAR als je hem nodig hebt? Vraag dat maar aan VV GOES. De Nederlandse amateurclub ging zaterdag met 0-4 onderuit in de beker, maar had toch reden om te klagen. Tegenstander Staphorst scoorde namelijk een echt spookdoelpunt. De bal verdween bij het derde doelpunt van de bezoekers via het zijnet in doel. Scheidsrechter Colin Prooi keurde de goal echter goed. "Ik dacht: doelpunt, klaar", reageerde hij achteraf.

Hét moment van @vvgoes tegen @vvstaphorst in de KNVB Beker. De goal die geen goal mocht zijn. #goesta pic.twitter.com/Rsr2Fvbycd — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 18 augustus 2018