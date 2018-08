Hij kan het nog steeds: Buffon pakt uit met wereldsave voor PSG

In de Franse Ligue 1 ontbond Kylian Mbappe van PSG in de slotfase zijn duivels tegen Guingamp: eindstand 1-3. Bij de bezoekers uit Parijs stond Thomas Meunier in de basis, net als Di Maria, Neymar en Buffon. Die laatste pakte al in de dertiende minuut uit met een ge-wel-dige reflex. Niet slecht voor een man die in januari 41 jaar wordt...

