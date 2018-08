Eden Hazard laat zich uit over zijn toekomst bij Chelsea (en zijn nieuwe trainer in Londen)

Chelsea won op de tweede speeldag in de Premier League met 3-2 van Arsenal. Eden Hazard viel in en gaf de assist voor de beslissende derde goal van Marcos Alonso. Na afloop sprak hij over zijn toekomst bij de Blues.

“Jullie weten wat ik gezegd heb na het WK”, begon Hazard zijn uitleg aan RMC Sport. “Ik ben hier gelukkig. Ik wil er eigenlijk nog altijd niet over praten. Er zijn veel dingen gezegd, waaronder heel wat nonsens. Ik ben gelukkig bij Chelsea en heb nog twee jaar te gaan met mijn contract. We zullen wel zien wat er volgend jaar gebeurd. Ik ga nu niet vertrekken want de Engelse transfermarkt is gesloten. Het zou vreemd zijn als ik nu nog zou vertrekken en er geen vervanger gehaald kan worden.”

Hazard maakte ook tijd om zijn visie te geven op nieuwe coach Maurizio Sarri. “Ik denk dat hij een trainer is die de controle over de bal wil”, vertelde de Rode Duivel aan BT Sport. “Ik kan daar niets slecht over zeggen. Ik wil gewoon spelen en de bal aan mijn voeten voelen. Je weet dat als je goede spelers hebt, je iets magisch kan presteren. Ik denk dus dat het goed is om deze trainer te hebben.”

Sarri zei wel dat zijn Chelsea tijd zou nodig hebben om te wennen aan zijn voetbal. “Ik vrees dat je in de Premier League geen tijd hebt”, reageerde Hazard. “We willen gewoon elke wedstrijd winnen. Maar hij is een geweldige coach. Nu willen we gewoon genieten en winnen.”