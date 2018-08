Staat Thibaut Courtois zondag in doel bij Real Madrid? Trainer Lopetegui zaait twijfel voor opener in La Liga

Real Madrid opent zondag het Spaanse voetbalseizoen met een thuiswedstrijd tegen Getafe. Het is uiteraard uitkijken naar het debuut van Thibaut Courtois tussen de Madrileens palen. Toch...?

“Er is geen magische formule, we moeten het elke week bekijken”, zei trainer Julen Lopetegui in de aanloop naar de opener van La Liga over de strijd tussen Courtois en Keylor Navas, die woensdag nog in doel stond in de Europese supercup. “We zullen op elke willekeurig moment zien wie het beste voor het team is. We hebben twee uitstekende doelmannen en ook nog anderen.”

“Maar het is zo natuurlijk dat dit twee doelmannen op internationaal niveau zijn”, aldus de Spanjaard. “We zullen proberen dit goed te managen en beslissingen voor het team te nemen. Natuurlijk is er een enorme concurrentie in het team, maar ik zie het als iets positiefs in dat opzicht.”

