Tottenham-trainer is boos (op Alderweireld?): “Ik ben het beu om te spreken over ongelukkige spelers”

Tottenham was op de tweede speeldag in de Premier League met 3-1 te sterk voor Fulham. Na afloop kreeg coach Mauricio Pochettino echter weer vragen over transfers, waaronder over Toby Alderweireld, en daar was de Argentijn niet mee gediend.

De Rode Duivel werd deze zomer nadrukkelijk gelinkt aan onder andere Manchester United, maar bleef uiteindelijk in Londen. De Engelse transfermarkt is gesloten, maar die in onder andere Spanje en Frankrijk is nog steeds open. In theorie kan Alderweireld dus nog vertrekken, maar voor die vragen had Pochettino geen zin.

“Kijk, er zijn veel dingen gebeurd en er zullen nog veel dingen gebeuren. Ik ga daarover niet langer praten, dat is privé. Ik ga enkel praten over wat je zag op het veld, over prestaties en beslissingen. Ik heb al gezegd dat ik spelers in mijn team wil die gemotiveerd zijn. Als spelers niet gelukkig zijn, dan kunnen ze voor mijn part vertrekken. Dat moeten ze dan maar onderhandelen met de voorzitter”, klonk het.

“Maar ik wil dus spelers die voor het team spelen en willen vechten voor deze club”, aldus Pochettino. “De spelers die hier nu zijn, zijn dit allemaal. Geen enkele heeft mij gezegd dat hij een oplossing wil. Dus ik ga hier niet dieper op ingaan. Dat is de situatie. De enige die daarover de waarheid kan vertellen, ben ik. Ik ben bereid te luisteren naar spelers die willen vertrekken. Maar als ze hier zijn, wil ik toewijding. Als dat niet het geval is, kunnen ze morgen vertrekken. En nu ben ik het beu hierover te spreken.”