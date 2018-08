Mourinho schiet met scherp op documentaire Man City, Klopp over situatie De Bruyne: "Dan ben je een klootzak"

Manchester City speelt zondag op de tweede speeldag van de Premier League een thuiswedstrijd tegen Huddersfield. Pep Guardiola moet het zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne doen, maar bij Liverpool dromen ze alvast niet dat dit een rol zal spelen.

"Ik vind dat als je zo denkt, over zo'n situatie, dat je dan gewoon een klootzak bent. Zo ben ik niet", zei Klopp tegen Sky Sports. "Ik wil Kevin het allerbeste wensen. Ik ben fan van spelers als hij. Ik wilde hem in het verleden naar Borussia Dortmund halen toen hij nog bij Chelsea speelde, maar José Mourinho wilde hem toen niet afgeven."



De Bruyne staat drie maanden aan de kant met een knieblessure, maar Klopp verwacht niet dat Man City dat gaat voelen. "Ze hebben natuurlijk opties, zoals altijd. Ze hebben Riyad Mahrez gehaald, Bernardo Silva kan wat dieper spelen, Phil Foden kan daar spelen, Ilkay Gündogan kan daar spelen. Niemand hoeft zich zorgen te maken over Manchester City en hun kwaliteit."

"Klasse koop je niet"

Over José Mourinho gesproken. De coach van Man United is niet opgezet met de documentaire op Amazon over het voorbije topseizoen van de stadsrivaal: Manchester City: All or Nothing. Daarin wordt de Manchester Derby omschreven als een westrijd "balbezit versus defensie" en "aanvallend voetbal versus het parkeren van de bus". Tot ergernis van de Portugees.

"Je kunt ook een fantastische film maken en tegelijkertijd anderen wel respecteren', zei de Portugees in gesprek met Sky Sports. "Je kan rijk zijn en de beste spelers ter wereld kopen, maar je kunt geen klasse kopen. Dat is nu wel duidelijk geworden."

"You can be a rich club and buy the best players in the world but you cannot buy class and they showed that clearly, that was really obvious."



It's fair to say that Jose Mourinho was not impressed with @ManCity's 'All or Nothing' documentary...??



More: https://t.co/fCColBLNcE pic.twitter.com/nTxtLAegn3