Storm tijdens concert Backstreet Boys: veertien gewonden

Het openluchtconcert werd gehouden naast een casino in de stad Thackerville. De Backstreet Boys beslisten na het incident om hun optreden af te gelasten. “Het belangrijkste is dat iedereen veilig thuis raakt en we zullen jullie allemaal snel zien! “, luidde het op de Twitteraccount van de boysband.

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon!