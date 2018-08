Twitterdiscussie tussen Theo Francken (N-VA) en Hendrik Bogaert (CD&V): “En dan stuurt uw voorzitter aan op mijn ontslag”

CD&V-er Hendrik Bogaert biedt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn “politieke steun” aan om de capaciteit in de gesloten centra tegen eind dit jaar naar 1.000 plaatsen te brengen, terwijl in het plan van Francken in een uitbreiding naar slechts 700 plaatsen is voorzien. Francken was blij met de steun, maar deelde toch ook een tikje uit op Twitter. “Als ik dat doe, dan stuurt uw voorzitter aan op mijn ontslag.”

Bogaert noemt de situatie met transmigranten in West-Vlaanderen problematisch. “Met de realiteit vandaag op het terrein in West-Vlaanderen wordt de capaciteit te traag opgebouwd”, vindt Bogaert. “Het moet worden herbekeken. Het kan niet worden opgelost door van die mensen duimafdrukken te nemen en ze vervolgens een briefje mee te geven waarop staat dat ze het land moeten verlaten. Het loopt al jaren zo en het is geen oplossing”, aldus Bogaert. “Wie geen asiel wil aanvragen of uitgeprocedeerd is, moet naar gesloten centra (met voldoende capaciteit) en uitgewezen worden.”

Indien je politieke steun nodig hebt om de capaciteit in de gesloten centra effectief te verdubbelen tegen einde dit jaar van 471 plaatsen naar 1.000 plaatsen, bij deze heb je ze. (1/2)@FranckenTheo https://t.co/tdrzMIT381 — Hendrik Bogaert (@hendrikbogaert) 18 augustus 2018

De problematiek vd transmigranten kan nt opgelost worden dr die mensen diverse keren n briefje te geven dat ze het grondgebied moeten verlaten. Wie gn asiel wil aanvragen/uitgeprocedeerd is, mt naar gesloten centra (met voldoende capaciteit) en uitgewezen w. (2/2)@FranckenTheo https://t.co/tdrzMIT381 — Hendrik Bogaert (@hendrikbogaert) 18 augustus 2018

Staatssecretaris Francken wijst Bogaert op Twitter op het goedgekeurde masterplan van de regering. Dat voorziet in 700 plaatsen in gesloten centra tegen eind dit jaar en 1.150 plaatsen tegen 2021. “Capaciteit is echt niet het enige probleem”, aldus Francken. Daarmee doelt hij vooral op de landen van herkomst die niet meewerken en het Dublin-akkoord dat niet wordt toegepast. “En dan stuur ik ze terug naar Soedan en stuurt uw voorzitter aan op mijn ontslag”, luidt het op Twitter.

En dat stuur ik ze terug naar Soedan en stuurt uw voorzitter aan op mijn ontslag. Juist Hendrik. — Theo Francken (@FranckenTheo) 18 augustus 2018

Bogaert verduidelijkte aan VRT NWS dat hij uit eigen naam sprak, maar benadrukte ook dat zijn voorzitter Wouter Beke zich nog nooit heeft uitgesproken tegen voldoende capaciteit voor de gesloten centra.