Voor 1 euro krijg je in Venezuela 6,2 miljoen (!) liter benzine

Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het zeker niet. Door de hyperinflatie in Venezuela - die volgens het IMF tegen eind 2018 tot 1 miljoen procent zal oplopen - kan je voor één Amerikaanse dollar momenteel liefst 5,4 miljoen liter benzine tanken in het Zuid-Amerikaanse land. Voor één euro, die iets sterker staat dat de dollar, loopt dat zelfs op tot 6,2 miljoen liter.

De benzine in het olieproducerend land is een speciaal gegeven. Momenteel kost een liter brandstof een bolivar. Dat wil zeggen: met één dollar die verhandeld wordt op de zwarte markt, kan 5,4 miljoen liter (ofwel 6,2 miljoen liter voor één euro) worden aangekocht.

Het lijkt een sprookje, te mooi om waar te zijn. Maar eigenlijk is de realiteit schrijnend. Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen. Als de benzine aan dezelfde prijs als op de internationale markt wordt verkocht, kan de grote meerderheid van de Venezolanen dat niet meer betalen. Het minimumloon, ongeveer één dollar, is amper voldoende om een kilo kip te kopen.

De voorbije dagen staan er lange rijen aan de tankstations in Venezuela. Foto: REUTERS

Registratie

Maatregelen zijn nodig. Voortaan krijgt enkel wie over het document ‘Carnet de La Patria’ beschikt, nog een directe subsidie voor het tanken van benzine. Dat is een elektronische kaart die de houder toegang biedt tot staatshulp. President Nicolas Maduro heeft maandag aangekondigd dat de Venezolanen tot en met vrijdag hebben om hun voertuig te registreren, willen ze van de subsidie genieten. Hij wil dat de brandstofprijzen tot de internationale prijzen stijgen. “De personen die niet antwoorden op de oproep tot registratie, die niet willen genieten van de directe subsidie, zullen de brandstof aan de internationale prijs moeten betalen”, aldus Maduro in een tv-toespraak. Hij zei weliswaar niet vanaf wanneer die prijsverhoging zou ingaan.

Maduro legde uit dat de maatregel voor de komende twee jaar is bedoeld. “Ik hoop dat binnen ten laatste twee jaar, we de anomalie hebben opgelost (...) die maakt dat de Venezolaanse benzine zo goed als gratis wordt aangeboden.” Hij wil dat de brandstofprijzen de internationale prijzen bereiken, om zo een einde te maken aan de smokkelarij.

1.000.000 procent inflatie

Volgens Maduro ligt de lage benzineprijs aan de oorzaak van een handel richting Colombia. Hij oordeelt dat dit een nettoverlies van omgerekend 15,80 miljard euro per jaar inhoudt voor het land. De prijsaanpassing volgt op de devaluatie van de munt, de bolivar, op 20 augustus.

De maatregel maakt deel uit van een programma om de economie van het land te doen herleven. Venezuela maakt al vier jaar een recessie door. De inflatie zou dit jaar volgens het IMF 1.000.000 procent kunnen bedragen. Het ‘Carnet de la Patria’ wordt gehekeld door de oppositie. Die ziet daarin een “sociale en politieke controle” van de overheid, en een “electorale chantage”.

President Nicolas Maduro. Foto: EPA-EFE

Minimumloon opnieuw verhoogd met 3.500 procent

Nog een maatregel tegen de hyperinflatie. Vorige week vrijdag kondigde Maduro aan dat de Venezolaanse regering het minimumloon optrekt tot “1.800 soevereine bolivar”. Wanneer de verhoging met 3.462 procent precies zal worden doorgevoerd, is echter nog niet duidelijk.

De “soevereine bolivar” gaat vanaf maandag in omloop. Het gaat om een beslissing van Maduro om vijf nullen van de bolivar te schrappen vanwege de hyperinflatie in Venezuela. De munt zal voortaan ook gekoppeld worden aan de cryptomunt petro, die in februari werd aangekondigd, maar nog niet in omloop is. Volgens de president zal 1 petro ongeveer 60 dollar waard zijn.

Het gaat al om de vijfde verhoging van het minimumloon dit jaar in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens de huidige munt gaat het om een stijging van 5,2 miljoen bolivar (minder dan 1 dollar waard op de zwarte markt) naar 180 miljoen bolivar (ongeveer 28 dollar op de zwarte markt).