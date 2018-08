Amerikaanse kardinaal: "Homo’s zijn verantwoordelijk voor misbruik in de kerk, die cultuur moet uitgeroeid worden"

De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke vindt dat misbruik door geestelijken hoofdzakelijk te wijten is aan homoseksualiteit.

Dat zei de kardinaal in een interview met de voorzitter van de christelijke organisatie Catholic Action for Faith and Family. Dat interview werd afgenomen nadat aan het licht was gekomen dat duizenden kinderen jarenlang werden misbruikt en psychologisch werden mishandelddoor een driehonderdtal priesters in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Het nieuwe pedofilieschandaal is opnieuw een zware klap voor de katholieke kerk, geeft Burke toe. Dat verschillende bisschoppen - ook na waarschuwingen vanuit Leuven- probeerden om het schandaal in de doofpot te stoppen, maakt de zaak er ook niet eenvoudiger op.

Homocultuur

Toch vindt de Amerikaanse kardinaal niet dat de katholieke kerk toe is aan een drastische herschikking van de hiërarchie of aan een streng controleorgaan. Alle problemen situeren zich volgens Burke immers rond één zaak: homoseksualiteit. "Er is geen nood aan nieuwe procedures. Al deze procedures zijn al vervat in de leefregels van de katholieke kerk. Uit studies (de kardinaal kon niet voorleggen welke studies, nvdr.) blijkt dat bijna al het misbruik homoseksuele daden waren, die werden uitgevoerd bij adolescente jongens."

"Net enkel bij de priesters, maar zelfs hoger in de hiërarchie heeft deze homocultuur zich genesteld. Deze cultuur, die homoseksualiteit, is verantwoordelijk voor het misbruik en moet tot op de wortel uitgeroeid worden. Deze tendens wordt, denk ik, gevoed door het feit dat we de seksuele daad scheiden van het huwelijk. De seksuele daad heeft namelijk geen enkele betekenis, tenzij zij geschiedt tussen een man een vrouw die verbonden zijn in de echt."