Auto ramt muurtje en komt in veld terecht: bestuurder gewond

Rumst - Een automobilist is zondagochtend met zijn wagen tegen een muurtje gereden in Rumst. Door de klap belandde de auto in het aardappelveld naast de weg. De bestuurder raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Steenweg op Waarloos in de richting van Reet, waar de weg een scherpe bocht naar rechts maakt. De bestuurder was vermoedelijk in slaap gevallen achter het stuur, waardoor de auto rechtdoor bleef rijden en de muur raakte.

De man, die alleen in de auto zat, moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.