Terwijl mama gewurgd wordt, neemt 12-jarige een pistool. Zijn zus (15) haalt de trekker over

Ze hadden genoeg gezien. Ze waren het beu. Toen mama’s vriend Stephen haar weer in een wurggreep had, besloten de kinderen iets te toen. Haar twaalfjarige zoon ging een pistool halen, zijn drie jaar oudere zus nam over en schoot twee keer. Toen de ordediensten ter plaatse kwamen, was Stephen dood.

De feiten dateren van 8 augustus, in de Amerikaanse staat North Carolina. Chandra Nierman werd kort na middernacht gewurgd door haar 46-jarige vriend Stephen Kelley. Voor de ogen van haar drie kinderen.

Omdat het niet de eerste keer was - vier dagen eerder had hij haar ook al aangevallen en meerdere schoten in de woning afgevuurd - besloten de kinderen in te grijpen. Toen Kelley, die al eerder veroordeeld werd voor familiaal geweld, ermee dreigde “de keel van Chandra over te snijden en iedereen in het huis van kant te maken” was het genoeg. De twaalfjarige zoon van Chandra liep om een pistool, dat meteen werd overgenomen door zijn vijftienjarige zus. Zij vuurde twee kogels af.

Kelley werd geraakt in de borst en was dood voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Een kogelfragment raakte ook de oudste zus (16) in de kamer. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht de volgende dag alweer naar huis. Ook de moeder had verzorging nodig: zij had meerdere blauwe plekken opgelopen na de aanval.

De ordediensten legden de zaak voor aan de openbaar aanklager, maar die weigerde om te vervolgen.