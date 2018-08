Grote brand bij afvalverwerkend bedrijf Recyfuel

Bij een afvalverwerkend bedrijf in Engis is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken. Dat is vernomen van de burgemeester. Er vielen geen slachtoffers.

Het vuur ontstond rond 3 uur bij Recyfuel, een bedrijf gespecialiseerd in de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Ook de lokale politie en de burgemeester waren aanwezig.

Dankzij het automatische blussysteem kon worden verhinderd dat de brand zich uitbreidde. De brandweer had zowat 2 uur nodig om het vuur volledig te doven.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. In het weekend zijn er ‘s nachts geen werknemers aanwezig in het bedrijf.