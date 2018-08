Tas met duizenden euro’s erin achtergelaten op Belgische straat, politie staat voor een raadsel

De rue l’Apleit in Hoei. Foto: google street view

De lokale politie van Hoei (provincie Luik) doet een oproep tot getuigen. Zaterdagavond heeft iemand een tas achtergelaten in het centrum van de stad. Een tas met daarin duizenden euro’s. Maar van wie? Waarom werd de tas achtergelaten? En waarom zat er zo veel geld in? Een mysterie.

De politie werd zaterdagavond om 22.30 uur opgeroepen voor een ruzie tussen een man en een vrouw in de rue l’Apleit, een straat dichtbij het centrum van Hoei. Een getuige had de ruzie gemeld, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, was er van de man en vrouw al geen sprake meer.

Het enige wat de agenten aantroffen, was een achtergelaten tas. Vol geld. Duizenden euro’s.

De tas en het geld werden meegenomen naar het politiebureau. De rechtmatige eigenaar, die een zeer gedetailleerde beschrijving zal moeten geven, kan erom komen. Ondertussen doet de politie een oproep tot getuigen die mogelijk meer weten over het voorval of de eigenaar. De politie is bereikbaar op het nummer 085/27.09.15.